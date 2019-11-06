"Динамо" Загреб - "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів. Фото: УЄФА

https://racurs.ua/ua/n129085-dynamo-zagreb-shahtar-de-dyvytysya-match-ligy-chempioniv.html

Ракурс

«Шахтар» сьогодні проведе свій четвертий матч в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Суперниками чемпіона України стануть футболісти «Динамо» з хорватської столиці Загреба.

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Зустріч пройде на стадіоні «Максимір». Початок гри о 22.00 за київським часом.

У прямому ефірі гру «Динамо» Загреб — «Шахтар» покаже телеканал «Футбол 1».

Після зіграних трьох турів донецький клуб розмістився на другому місці в своїй групі. На рахунку «Шахтаря» чотири бали і третій рядок. Стільки ж очок у «Динамо», але хорвати йдуть другими через кращу різницю забитих-пропущених м’ячів. Лідирує в групі «Манчестер Сіті», який набрав дев’ять очок. Замикає турнірну таблицю Італійська «Аталанта».

Нагадаємо, що «Шахтар» і загребське «Динамо» вже зустрічалися між собою два тижні тому. Гра проходила в Харкові і завершилася з нічийним результатом 2:2. Примітно, що тоді гості вели 2:1, але «гірники» зуміли врятувати зустріч.