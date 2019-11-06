СБУ разоблачила своих сотрудников в незаконном прослушивании. Фото: rg.ru

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Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили преступную деятельность действующих и бывших сотрудников спецслужбы в незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации.

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Установлено, что злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для оказания услуг с прослушивания. Бывший сотрудник СБУ подбирал клиентов, которые хотели заказать «прослушку», а действующие — технически обеспечивали снятие информации. Об этом 6 ноября сообщил пресс-центр спецслужбы.

За прослушивание одного абонентского номера в течение двух месяцев просили 9 тыс. долл. Сейчас следствие устанавливает точное количество абонентов, которые пострадали от действий фигурантов дела. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, ожидается, что задержанным вскоре объявят о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Напомним, 19 сентября Служба безопасности Украины устроила обыск в управлении защиты экономики Национальной полиции ГУ НПУ в Житомирской области. Оперативники спецслужбы действовали в рамках уголовного производства по ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.