СБУ викрила своїх співробітників на незаконному прослуховуванні. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n129078-spivrobitnykiv-sbu-vykryly-na-nezakonnomu-prosluhovuvanni-y-torgivli-danymy-foto.html

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Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили злочинну діяльність діючих та колишнього співробітників спецслужби на незаконному прослуховуванні абонентів та збуті отриманої інформації.

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Встановлено, що зловмисники через особисті перевірені зв’язки підшукували клієнтів для надання послуг із прослуховування. Колишній співробітник СБУ підбирав клієнтів, які хотіли замовити «прослушку», а діючі — технічно забезпечували зняття інформації. Про це 6 листопада повідомив прес-центр спецслужби.

За прослуховування одного абонентського номера впродовж двох місяців просили 9 тис. дол. Наразі досудове слідство встановлює точну кількість абонентів, які потерпіли від дій фігурантів справи. Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, очікується, що затриманим невдовзі оголосять про підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, 19 вересня Служба безпеки України влаштувала обшуки в управлінні захисту економіки Національної поліції ГУ НПУ в Житомирській області. Оперативники спецслужби діяли у рамках кримінального провадження за ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.