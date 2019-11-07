Вибух у Києві: соцмережі назвали ймовірну жертву, з’явилося відео замаху, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n129106-vybuh-u-kyievi-socmereji-nazvaly-ymovirnu-jertvu-z-yavylosya-video-zamahu-foto.html

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У мережі з’явилося відео вибуху, який стався увечері 6 листопада у Києві на житомирській трасі поблизу повороту до села Чайки.

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Уночі стало відомо й, кому належав автомобіль представницького класу «Мерседес», який підірвали на жвавому шосе на околиці Києва. В іномарці їхав відомий українсько-російський бізнесмен Ігор Сало, який працює у фармацевтичній галузі та, за повідомленнями ЗМІ, часто згадувався у кримінальній хроніці та у зв’язку із рейдерськими захопленнями.

Внаслідок вибуху, який стався о 21.40, одна людина (охоронець і водій бізнесмена) загинула, двоє дістали поранення, повідомили в Національній поліції.

Очевидці розповідають, що на дах чорного «Мерседеса» мотоцикліст поклав невідомий предмет. За мить він вибухнув. Від вибуху зачепило й автомобіль Lada, який рухався за «Мерседесом».

У Києві та області відразу ввели план-перехоплення «Сирена». Шукали чорний мотоцикл BMW. Цілу ніч на місці працювали вибухотехніки, криміналісти та слідчі, намагаючись знайти залишки вибухівки. Рух у напрямку міста по Житомирській трасі було ускладнено.