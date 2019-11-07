Наслідки інциденту, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n129109-masova-biyka-futbolnyh-fanativ-z-ukrayiny-franciyi-ta-nimechchyny-stalasya-v-centri-lvova-video.html

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Масову бійку близько ста футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини, яка сталася вчора ввечері в центрі Львова, припинили поліцейські.

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До місцевого відділку поліції доставили 12 учасників бійки, більшість з них — іноземці. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Крім того під час припинення цієї бійки постраждали двоє правоохоронців та були пошкоджені два автомобілі.

Обставини інциденту та особи учасників бійки встановлюються. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Зазначається, що інформація про масову бійку надійшла до поліції 6 листопада близько 23.15.

На сторінці «Ультрас України» в соціальній мережі Фейсбук стверджується, що в бійці брали участь фанати української «Олександрії», французького «Сент-Етьєна» та, ймовірно, хорватського «Хайдук Спліт».

Стверджується, що українські футбольні фанати не були озброєні, в той час як їхні опоненти мали «підручні засоби» — пляшки, каміння та палиці.

Сьогодні о 22.00 у Львові на стадіоні «Арена-Львів» розпочнеться матч між «Олександрією» та «Сент-Етьєном».

Нагадаємо, в березні на центральній площі Берліна побилися півсотні фанатів двох блогерів YouTubе. В результаті двоє поліцейських отримали поранення, дев’ятьох учасників бійки затримали.