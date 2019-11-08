Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n129177-zelenskyy-otrymav-mayje-milyon-gryven-vid-zdachi-v-orendu-mayna.html

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Президент України Володимир Зеленський отримав понад 902 тис. грн від здачі в оренду майна.

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Відповідну суму він вказав у Повідомленні про суттєві зміни в майновому стані від 6 листопада, розміщеному на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

У декларації вказано, що ці кошти Зеленський отримав від іноземних громадян Сірана Сонга та Хінуї Ліна.

Яке саме майно президент здав в оренду, не повідомляється. Також не доступна більш детальна інформація щодо орендарів.

Нагадаємо, у своєму нещодавньому відеозверненні, записаному за кермом електромобіля «Тесла», Зеленський пообіцяв, що обіцяні перед президентськими виборами «посадки» високопосадовців відбудуться, однак до них потрібно «підготуватися».