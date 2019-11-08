Команда Зеленського: ЗМІ розповіли, з ким потайки зустрічається оточення президента, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n129170-nichne-jyttya-komandy-zelenskogo-zmi-rozpovily-z-kym-potayky-zustrichaietsya-otochennya.html

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Журналісти з’ясували, що члени нової владної команди продовжують потайки зустрічатися із впливовими бізнесменами.

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«Схеми» розповіли про таємні зустрічі першого помічника президента Сергія Шефіра, Андрія Смірнова, заступника керівника Офісу президента, прем'єр-міністра Олексія Гончарука та очільника МВС Арсена Авакова з Ігорем Коломойським, Валерієм Хорошковським, Артуром Мхітаряном.

За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до Адміністрації президента і прихованих від суспільства домовленостей, — обіцяв у травні після інавгурації новообраний президент Володимир Зеленський.

Як з’ясували журналісти «Схем», не все виявилося у діяльності чиновників Офісу президента прозорим. Нові обличчя команди Зеленського — прем'єр Гончарук, заступник керівника ОП Смирнов, перший помічник президента Шефір та глава МВС Аваков — частину своєї роботи проводять потайки. Про це засвідчило спостереження «Схем» за їхніми візитами, а також за поїздками до них людей, які наближені до олігархів, або ж власне самих найвпливовіших бізнесменів.

Наприклад, увечері 28 жовтня Шефір зустрічався із Коломойським. «Права рука» Зеленського це заперечує, але олігарх підтвердив, що бачився із помічником президента. Він зазначив, що той відвідував не його, а бізнес-партнера по «95 кварталу» Тімура Міндіча, який працює в офісі олігарха на іншому поверсі.

Розслідувачі також зафіксували тригодинну зустріч Авакова з Коломойським (олігарх пояснив це «старою дружбою»).

Коломойський також мав довгу розмову із екс-генпрокурором Юрієм Луценком. Це сталося наступного дня після того, як парламент відправив Луценка у відставку. Із Коломойським до Луценка їздив також нардеп і бізнес-партнер Коломойського Ігор Палиця.

Авто заступника керівника Офісу президента Смирнова помічали біля офісу Валерія Хорошковського, колишнього очільника СБУ часів Януковича. Той нещодавно повернувся до України і нібито консультує керівника митниці Максима Нефьодова. Заступник Богдана відмовився коментувати можливу зустріч з Хорошковським. Хоча сам бізнесмен не спростував цей факт.

Зафіксували також пізню зустріч в уряді столичного забудовника Артура Мхітаряна. Разом із ним на Грушевського приїжджав Міка Фаталов, учасник «95 кварталу». Актор підтвердив, що Гончарук та Мхітарян розмовляли.

Нагадаємо, що учора поліція розпочала розслідування через погрози колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова журналістам програми розслідувань «Схеми». Портнов опублікував дані водія знімальної групи «Схем», яка готує програму щодо його зв’язків з новою українською владою. Він також пригрозив усій редакції цієї телепрограми публікацією «їхньої особистої та персональної інформації» та «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Згодом Портнов також опублікував номери автомобілів «Радіо Свобода», котрі, за словами, «займаються стеженням за політиками, бізнесменами і звичайними громадянами».