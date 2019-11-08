«Північний потік-2»: Бундестаг провалив голосування за поправки, які б дозволили обійти газову директиву ЄС

Ухвалення відповідного законопроекту дозволило б операторові Nord Stream 2 AG експлуатувати «Північний потік-2», фото: Pjotr Mahhonin

https://racurs.ua/ua/n129169-pivnichnyy-potik-2-bundestag-provalyv-golosuvannya-za-popravky-yaki-b-dozvolyly-obiyty-gazovu.html

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Депутатам Бундестагу (парламенту Німеччини) не вистачило кворуму, щоб проголосувати за запропоновані федеральним урядом поправки до законодавства, котрі б дозволили російсько-німецькому газогону «Північний потік-2» обійти газову директиву Євросоюзу.

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Для кворуму необхідні 355 голосів, зібрати вдалося лише 133, повідомляє агентство «Укрінформ».

Це голосування відбувалося в другій годині ночі

Парламент не має кворуму. Я закриваю засідання і оголошую чергове засідання о 9 ранку п’ятниці, 8 листопада, — оголосив головуючий.

Наразі не відомо, чи буде це питання знову винесене на розгляд.

Зазначається, що на проведенні поіменного голосування наполягала право-популістська партія «Альтернатива для Німеччини». До цього президіум вважав, що депутатів для кворуму достатньо і на підставі того, що підняттям рук «за» висловилися ХДС/ХСС, СДПН, Соціал-демократична партія Німеччини, «проти» — «Альтерантива для Німеччини» та Зелені, а «утрималися» «Ліві», схилявся до того, що відповідне рішення можна вважати прийнятим.

Ухвалення відповідного законопроекту дозволило б операторові Nord Stream 2 AG експлуатувати «Північний потік-2», який наразі ще прокладається дном Балтійського моря. Він вніс би виняток до чинної газової директиви Євросоюзу, яка передбачає, що постачальник газу та оператор газогону не можуть бути пов’язаними для газогонів, збудованих після 23 травня 2019 року.

Російський газовий монополіст «Газпром» володіє 51% акцій Nord Stream 2 AG, тож наразі компанія-оператор «Північного потоку-2» підпадає під обмеження російського законодавства.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Данія дозволила будівництво «Північного потоку — 2» у своїх водах.