«Северный поток-2»: Бундестаг провалил голосование за поправки, которые позволили бы обойти газовую директиву ЕС

Депутатам немецкого парламента не хватило кворума, фото: Pjotr Mahhonin

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Депутатам Бундестага (парламента Германии) не хватило кворума, чтобы проголосовать за предложенные федеральным правительством поправки к законодательству, которые бы позволили российско-германскому газопроводу «Северный поток-2» обойти газовую директиву Евросоюза.

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Для кворума необходимы 355 голосов, собрать удалось лишь 133, сообщает агентство «Укринформ».

Это голосование проходило в два часа ночи

Парламент не имеет кворума. Я закрываю заседание и объявляю очередное заседание в 9 утра пятницы, 8 ноября, — заявил председатель.

Пока не известно, будет ли этот вопрос снова вынесен на рассмотрение.

Отмечается, что на проведении поименного голосования настаивала право-популистская партия «Альтернатива для Германии». До этого президиум считал, что депутатов для кворума достаточно и на основании того, что поднятием рук «за» высказались ХДС/ХСС, СДПГ, Социал-демократическая партия Германии, «против» — «Альтерантива для Германии» и Зеленые, а «воздержались» «Левые», склонялся к тому, что соответствующее решение можно считать принятым.

Принятие соответствующего законопроекта позволило бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать «Северный поток-2», который сейчас еще прокладывается по дну Балтийского моря. Он внес бы исключение в действующую газовую директиву Евросоюза, которая предусматривает, что поставщик газа и оператор газопровода не могут быть связанными для газопроводов, построенных после 23 мая 2019 года.

Российский газовый монополист «Газпром» владеет 51% акций Nord Stream 2 AG, поэтому сейчас компания-оператор «Северного потока-2» подпадает под ограничения российского законодательства.

Напомним, в конце октября Дания разрешила строительство «Северного потока — 2» в своих водах.