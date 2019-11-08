Люди верят в то, во что они хотят верить, фото:

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Ракурс

Люди социологический опрос более достоверным, если в нем лидирует кандидат, которому они отдают предпочтение.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых, которые изучали особенности восприятия социологических опросов общественностью в контексте президентских выборов в США 2016 года, сообщает пресс-служба Мичиганского университета.

Люди верят в то, во что они хотят верить, — отмечают исследователи. — Неудивительно, что они готовы выбирать, каким из опросов доверять, таким образом, чтобы поддержать нарратив, который они хотят услышать.

В результате в день выборов многие люди могут иметь разные ожидания и быть удивлены результатом.

Эти настроения могут поддержать представления о мошенничестве, когда люди думают, что их надежды не оправдались из-за того, что их оппоненты, видимо, сделали что-то нелегитимное, — подчеркивают исследователи.

В рамках эксперимента его участникам демонстрировался скриншот из новостной статьи о двух избирательных опросах относительно кандидатов: Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

Исследователи манипулировали опросами, показывая одних и тех же или разных кандидатов, лидирующих на выборах. Также опросы отличались методологическим качеством.

Респондентам было предложено оценить точность опросов и дать прогноз о том, что произойдет, если выборы пройдут на следующий день.

В одном из экспериментов респонденты должны были указать, какой опрос, по их мнению, точно отражает общественную поддержку кандидатов.

Один из ключевых выводов исследования касался того, каким образом образование влияет на восприятие опросов участниками эксперимента. Исследование показало, что респонденты с более высоким уровнем образования с большей вероятностью смогут точно определить качество опросов.

По мнению ученых, предубеждения, обнаруженные в исследовании, имеют потенциально пагубные последствия для демократии.

Такое положение дел представляет собой вызов для демократической легитимности в поляризованном обществе, — подчеркивают исследователи.

Напомним, недавно ученые установили, что победе Трампа на президентских выборах 2016 года способствовали методы освещения дебатов с его участием.