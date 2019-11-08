Люди вірять в те, у що вони хочуть вірити

https://racurs.ua/ua/n129168-vyborci-nalashtovani-doviryaty-opytuvannyamy-yaki-nadaut-perevagu-yihnim-kandydatam-ucheni.html

Ракурс

Люди вважають соціологічне опитування більш достовірним, якщо в ньому лідирує кандидат, котрому вони надають перевагу.

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Про це свідчать результати дослідження американських вчених, котрі вивчали особливості сприйняття соціологічних опитувань громадськістю в контексті президентських виборів у США 2016 року, повідомляє прес-служба Мічиганського університету.

Люди вірять в те, у що вони хочуть вірити, — зазначають дослідники. — Не дивно, що вони готові вибирати, яким з опитувань довіряти, таким чином, щоб підтримати наратив, який вони хочуть почути.

В результаті в день виборів багато людей можуть мати різні очікування й бути здивовані результатом.

Ці настрої можуть підтримати уявлення про шахрайство, коли люди думають, що їхні сподівання не справдилися тому, що їхні опоненти, мабуть, зробили щось нелегітимне, — наголошують дослідники.

В межах експерименту його учасникам демонструвався скріншот з новинної статті про два виборчі опитування щодо кандидатів: Хілларі Клінтон та Дональда Трампа.

Дослідники маніпулювали опитуваннями, показуючи одних і тих же або різних кандидатів, які лідирують на виборах. Також опитування відрізнялися за методологічною якістю.

Респондентам було запропоновано оцінити точність опитувань і дати прогноз про те, що станеться, якщо вибори пройдуть на наступний день.

В одному з експериментів респонденти повинні були вказати, яке опитування, на їхню думку, точно відображає суспільну підтримку кандидатів.

Один із ключових висновків дослідження стосувався того, яким чином освіта впливає на сприйняття опитувань учасниками експерименту.

Дослідження показало, що респонденти з більш високим рівнем освіти з більшою ймовірністю зможуть точно визначити якість опитувань.

На думку учених, упередження, виявлені в дослідженні, мають потенційно згубні наслідки для демократії.

Такий стан справ являє собою виклик для демократичної легітимності в поляризованому суспільстві, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що перемозі Трампа на президентських виборах 2016 року сприяли методи висвітлення дебатів за його участі.