Дональд Трамп, фото: The White House

https://racurs.ua/n129167-trampa-oshtrafovali-na-2-mln-doll-za-nepravomernoe-ispolzovanie-ego-blagotvoritelnogo-fonda.html

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Президента США Дональда Трампа Федеральный суд Нью-Йорка оштрафовал на 2 млн долл.

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По мнению суда, Трамп использовал свой благотворительный фонд Trump Foundation для продвижения собственных политических и деловых интересов, сообщает агентство Associated Press.

С соответствующим иском, который был подан еще в июне 2018 года, в суд обратился Офис генпрокурора Нью-Йорка.

Отмечается, что Трамп, среди прочего, признал факт предоставления незаконного разрешения сотрудникам его избирательной кампании координировать свою деятельность с этим благотворительным фондом в проведении сбора средств для ветеранов накануне съезда в штате Айова 2016 года, который он решил провести вместо того, чтобы участвовать в теледебатах с другими претендентами на президентство от Республиканской партии.

По мнению прокуратуры, это мероприятие было разработано «для продвижения политической кампании мистера Трампа».

Благотворительным организациям в США запрещается участвовать в политических кампаниях.

Trump Foundation будет распущена, а 1,7 млн долл., оставшиеся на ее счетах, будут переданы другим некоммерческим организациям, согласно договоренностям адвокатов Трампа и генеральной прокуратуры.

Всего средства получат восемь благотворительных организаций. Среди них Мемориальный музей Холокоста в США, Фонд негритянских колледжей и Citymeals on Wheels («Еда на колесах») — благотворительная организация, которая обеспечивает едой нуждающихся пожилых людей.

Адвокат Trump Foundation Алан Футерфас заявил, что за последнее десятилетие эта некоммерческая организация распределила около 19 млн долл., в том числе 8,25 долл. из собственных средств Трампа, сотням благотворительных организаций.

Сторона обвинения хотела, чтобы размер штрафа составил 2,8 млн долл., однако суд уменьшил его до 2 млн долл.

Trump Foundation в декабре прошлого года объявила о самороспуске в связи с расследованием незаконного финансирования им предвыборной кампании действующего президента США. На такой шаг фонд пошел по соответствующему соглашению с генеральным прокурором штата Нью-Йорк Барбарой Андервуд.

Напомним, недавно был опубликован текст написанного еще в мае письма, которым Трамп приглашает президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон.