Дональд Трамп, фото: The White House

https://racurs.ua/ua/n129167-trampa-oshtrafuvaly-na-2-mln-dol-za-nepravomirne-vykorystannya-yogo-blagodiynogo-fondu.html

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Президента США Дональда Трампа Федеральний суд Нью-Йорка оштрафував на 2 млн дол.

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На думку суду, Трамп використовував свій благодійний фонд Trump Foundation для просування власних політичних та ділових інтересів, повідомляє агентство Associated Press.

З відповідним позовом, який був поданий ще в червні 2018 року, до суду звернувся Офіс генпрокурора Нью-Йорка.

Зазначається, що Трамп, серед іншого, визнав факт надання незаконного дозволу співробітникам його виборчої кампанії координувати свою діяльність з цим благодійним фондом у проведенні збору коштів для ветеранів напередодні з’їзду в штаті Айова 2016 року, який він вирішив провести замість того, щоб брати участь у теледебатах з іншими претендентами на президентство від Республіканської партії.

На думку прокуратури, цей захід був розроблений «для просування політичної кампанії містера Трампа».

Благодійним організаціям у США забороняється брати участь у політичних кампаніях.

Trump Foundation буде розпущена, а 1,7 млн дол., що залишилися на її рахунках, будуть передані іншим некомерційним організаціям, згідно з домовленостями адвокатів Трампа та генеральної прокуратури.

Загалом кошти отримають вісім благодійних організацій. Серед них Меморіальний музей Голокосту у США, Фонд негритянських коледжів та Citymeals on Wheels («Їжа на колесах») — благодійна організація, яка забезпечує їжею нужденних людей похилого віку.

Адвокат Trump Foundation Алан Футерфас заявив, що за останнє десятиліття ця некомерційна організація розподілила близько 19 млн дол., зокрема 8,25 млн дол. з власних коштів Трампа, сотням благодійних організацій.

Сторона обвинувачення хотіла, щоб розмір штрафу склав 2,8 млн дол., проте суд зменшив його до 2 млн дол.

Trump Foundation у грудні минулого року оголосила про саморозпуск у зв’язку з розслідуванням незаконного фінансування ним передвиборчої кампанії чинного президента США. На такий крок фонд пішов після досягнення відповідної домовленості з генеральним прокурором штату Нью-Йорк Барбарою Андервуд.

Нагадаємо, нещодавно було опубліковано текст написаного ще в травні листа, яким Трамп запрошує президента України Володимира Зеленського відвідати Вашингтон.