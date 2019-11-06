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Трамп запросив Зеленського у Вашингтон: опубліковано лист, фото — AFP

Трамп запросив Зеленського у Вашингтон: опубліковано лист (ДОКУМЕНТ)

6 лис 2019, 11:54
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Дональд Трамп, президент США, у травні написав українському президенту Володимиру Зеленському лист, текст якого опублікували лише зараз.

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У листі Трамп обіцяє підтримувати Україну і запрошує новообраного главу держави до Вашингтона, повідомляє сьогодні «РБК-Україна» з посиланням на сайт Білого дому.

Американський лідер наголошує на своїй відданості демократичним ідеалам, а також називає США й Україну непохитними партнерами, які повинні працювати разом заради стабільності, процвітання й демократії у їхніх країнах.

Трамп запросив Зеленського у Вашингтон: опубліковано лист, фото — "РБК-Україна"

Також Трамп додав, що Україна є прикладом перемоги над деспотизмом, що намагається відродитися, і запевнив, що США підтримують територіальну цілісність та суверенітет української держави.

Окрім того, американський президент зазначив, що хотів би організувати зустріч із Зеленським у Вашингтоні. Це станеться, як тільки у глав держав знайдеться відповідний час.

Нагадаємо, що днями суд у США зобов’язав Держдепартамент оприлюднити деталі скандальної телефонної розмови між Трампом і Зеленським, яка призвела до ініціації імпічменту американського президента.


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