Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон: опубликовано письмо, фото — AFP

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Дональд Трамп, президент США, в мае написал украинскому президенту Владимиру Зеленскому письмо, текст которого опубликовали только сейчас.

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В письме Трамп обещает поддерживать Украину и приглашает новоизбранного главу государства в Вашингтон, сообщает сегодня «РБК-Украина» со ссылкой на сайт Белого дома.

Американский лидер подчеркивает свою приверженность демократическим идеалам, а также называет США и Украину непоколебимыми партнерами, которые должны работать вместе ради стабильности, процветания и демократии в их странах.

Также Трамп добавил, что Украина является примером победы над возрождающимся деспотизмом, заверив, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет украинского государства.

Кроме того, американский президент отметил, что хотел организовать встречу с Зеленским в Вашингтоне. Это произойдет, как только у глав государств найдется подходящее время.

Напомним, что на днях суд в США обязал Госдепартамент обнародовать детали скандального телефонного разговора между Трампом и Зеленским, который привел к инициации импичмента американского президента.