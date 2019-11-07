У Києві підірвали авто бізнесмена. Фото: Нацполіція

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Чи не головною новиною сьогоднішнього дня став вибух автомобіля у Києві, внаслідок якого постраждали 57-річний бізнесмен та 34-річний водій. Також в результаті інциденту на місці загинув сержант поліції охорони 1976 року народження. ЗМІ повідомляли, що постраждалий — директор фармацевтичної компанії Ігор Сало. Поліція відкрила за фактом умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу) кримінальне провадження.

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На вулиці Польовій у Києві стався напад на аварійний гуртожиток. Група невідомих осіб у формі використовувала димові шашки і силою вигнала мешканців з будівлі. Згодом поліцейські звільнили будівлю від невідомих, тривають слідчі дії.

Головне управління поліції в Київській області відкрило кримінальне провадження за фактом бійки колишнього і чинного народних депутатів України Олега Ляшка та Андрія Геруса. Провадження відкрите за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Винним у правопорушенні загрожує строк до п’яти років позбавлення волі.

Президент України Володимир Зеленський дав народним депутатам України з фракції «Слуга народу» та Кабінету міністрів України час до кінця року, щоб ті показали результати своєї роботи. Глава держави попередив, що «будемо прощатися» з тими посадовцями, які не доведуть свою важливість.

У мережу «злили» фрагменти листування керівника енергетичного комітету Ради Андрія Геруса з міністром енергетики Олексієм Оржелем, у якому йшлося про імпорт електроенергії з Росії. Виявилося, що вони обговорювали закупівлю 2000 МВт електроенергії в Росії та 900 МВт у Білорусі.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту народного депутата Ярослава Дубневича й призначила 90 млн грн застави. В разі внесення застави на Дубневича покладуть низку обов’язків. Парламентар буде змушений здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.