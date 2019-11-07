Захоплення гуртожитку в Києві: Кличко заявив про затримання нападників. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n129134-zahoplennya-gurtojytku-v-kyievi-klychko-zayavyv-pro-zatrymannya-napadnykiv.html

Ракурс

Столичні поліцейські звільнили гуртожиток по вулиці Польовій, який сьогодні вранці захопила група невідомих.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, щодо затриманих осіб проводяться слідчі дії. Столичного голову запевнили в тому, що ситуація знаходиться під контролем, йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

Я також в черговий раз звертаюся до власників гуртожитку і його жителів з проханням всі спірні питання вирішувати мирним і законним шляхом, — сказав Кличко.

Напад на аварійний гуртожиток стався сьогодні вранці. Група невідомих осіб у формі використовувала димові шашки і силою вигнала мешканців з будівлі.

Ще в листопаді минулого року київська влада визнала аварійність гуртожитку. Тоді його мешканцям запропонували кімнати в інших гуртожитках, але ті не захотіли відселятися. При цьому у них в будівлі відключили опалення, електрику і газ.

Нагадаємо, що на початку 2019 року Рада прийняла закон про неможливість скасування мораторію на незаконне виселення громадян з гуртожитків, які будувалися до 1 грудня 1991 року.