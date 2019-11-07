Захват общежития в Киеве: Кличко заявил о задержании нападавших. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n129134-zahvat-obschejitiya-v-kieve-klichko-zayavil-o-zaderjanii-napadavshih.html

Ракурс

Столичные полицейские освободили общежитие по улице Полевой, которое сегодня утром захватила группа неизвестных.

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Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в отношении задержанных лиц проводятся следственные действия. Столичного голову заверили в том, что ситуация находится под контролем, говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Я также в очередной раз обращаюсь к владельцам общежития и его жителей с просьбой все спорные вопросы решать мирным и законным путем, — сказал Кличко.

Нападение на аварийное общежитие произошло сегодня утром. Группа неизвестных лиц в форме использовала дымовые шашки и силой выгнала жильцов из здания.

Еще в ноябре прошлого года киевские власти признали аварийность общежития. Тогда его жильцам предложили комнаты в других общежитиях, но те не захотели отселяться. При этом у них в здании отключили отопление, электричество и газ.

Напомним, что в начале 2019 года Рада приняла закон о невозможности отмены моратория на незаконное выселение граждан из общежитий, которые строились до 1 декабря 1991 года.