Новости Украины

Возле скандального общежития в Киеве произошли столкновения. Фото: Информатор

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В Киеве общежитие по улице Полевая, 19/8, утром четверга захватили люди в форме. Как говорят местные жители, их силой заставили покинуть здание.

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На опубликованных кадрах паблика «Киев Оперативный» видно, что возле общежития палят дымовые шашки. Также здесь происходят стычки жильцов с захватчиками.

Как рассказали жильцы, общежитие захватили представители исполнительной службы, которые прибыли сюда вместе с «титушками». Они избивали людей и заставляли покинуть дом. При этом в комнатах у жильцов остались дети и домашние животные, сообщает ТСН.

Также известно, что в ходе штурма были выбиты окна и двери на первом этаже общежития.

В полиции уже заявили, что выясняют обстоятельства происшествия. По данным правоохранителей, они обеспечивают охрану общественного порядка.

Тем временем к месту событий прибыл народный депутат Роман Грищук.

Отметим, что жильцов этого здания хотят переселить, так как оно находится в аварийном состоянии. Сейчас они проживают здесь без электричества и газа.

Напомним, что в начале 2019 года Рада приняла закон о невозможности отмены моратория на незаконное выселение граждан из общежитий, которые строились до 1 декабря 1991 года.