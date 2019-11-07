Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Біля скандального гуртожитку в Києві відбулися сутички. Фото: Інформатор

Біля скандального гуртожитку в Києві відбулися сутички, будівлю захопили невідомі (ВІДЕО)

7 лис 2019, 13:06
999

У Києві гуртожиток по вулиці Польова, 19/8, вранці в четвер захопили люди в формі. Як кажуть місцеві жителі, їх силою змусили покинути будівлю.

Loading...

На опублікованих кадрах пабліка «Київ Оперативний» видно, що біля гуртожитку палять димові шашки. Також тут відбуваються сутички мешканців із загарбниками.

Як розповіли мешканці, гуртожиток захопили представники виконавчої служби, які прибули сюди разом з «тітушками». Вони били людей і змушували покинути будинок. При цьому в кімнатах у мешканців залишилися діти і домашні тварини, повідомляє ТСН.

Також відомо, що в ході штурму були вибиті вікна та двері на першому поверсі гуртожитку.

У поліції вже заявили, що з’ясовують обставини події. За даними правоохоронців, вони забезпечують охорону громадського порядку.

Тим часом до місця подій прибув народний депутат Роман Грищук.

Відзначимо, що мешканців цієї будівлі хочуть переселити, так як вона знаходиться в аварійному стані. Зараз вони проживають тут без електрики і газу.

Нагадаємо, що на початку 2019 року Рада ухвалила закон про неможливість скасування мораторію на незаконне виселення громадян з гуртожитків, які будувалися до 1 грудня 1991 року.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський зачищає СБУ: звільнено головного слідчого спецслужби і змінено керівників у шести областях

Президент звільнив з посади головного слідчого Служби безпеки України Богдана Тиводара. На цю посаду Володимир Зеленський призначив його на початку липня цього року. Крім того, глава держави призначив керівників спецслужби у шести областях

Новини України
14:33

Заява про держзраду: Баканов отримав матеріали проти Богдана (ДОКУМЕНТ)

Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Тетяна Чорновол 7 листопада подала у Службу безпеки України заяву про вчинення керівником Офісу президента Андрієм Богданом державної зради

Новини України
12:12