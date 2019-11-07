Новини України

Біля скандального гуртожитку в Києві відбулися сутички. Фото: Інформатор

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У Києві гуртожиток по вулиці Польова, 19/8, вранці в четвер захопили люди в формі. Як кажуть місцеві жителі, їх силою змусили покинути будівлю.

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На опублікованих кадрах пабліка «Київ Оперативний» видно, що біля гуртожитку палять димові шашки. Також тут відбуваються сутички мешканців із загарбниками.

Як розповіли мешканці, гуртожиток захопили представники виконавчої служби, які прибули сюди разом з «тітушками». Вони били людей і змушували покинути будинок. При цьому в кімнатах у мешканців залишилися діти і домашні тварини, повідомляє ТСН.

Також відомо, що в ході штурму були вибиті вікна та двері на першому поверсі гуртожитку.

У поліції вже заявили, що з’ясовують обставини події. За даними правоохоронців, вони забезпечують охорону громадського порядку.

Тим часом до місця подій прибув народний депутат Роман Грищук.

Відзначимо, що мешканців цієї будівлі хочуть переселити, так як вона знаходиться в аварійному стані. Зараз вони проживають тут без електрики і газу.

Нагадаємо, що на початку 2019 року Рада ухвалила закон про неможливість скасування мораторію на незаконне виселення громадян з гуртожитків, які будувалися до 1 грудня 1991 року.