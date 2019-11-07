Зловмисника, який втік з-під варти в Борисполі, спіймали, фото: поліція Київської області

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Росіянина, який втік з-під варти, коли його доставляли до слідчого ізолятора з аеропорту «Бориспіль», затримали в районі міста Васильків Київської області.

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Затримати 51-річного зловмисника допомогли небайдужі громадяни, котрі помітили його на околицях цього міста й повідомили правоохоронцям. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Зловмисника поліцейські спецпизначенці невдовзі наздогнали та затримали в полі.

Зловмисника доставили до ізолятора тимчасово тримання, де він очікуватиме обрання йому запобіжного заходу.

Цього чоловіка російські правоохоронці розшукують за скоєння на території РФ низки злочинів. Його в аеропорту «Бориспіль» затримали прикордонники разом з працівниками Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва.

В ізоляторі тимчасового тримання він мав очікувати екстрадиції, однак під час доправлення туди зміг утекти.

Тепер він також відповідатиме за українським законодавством за спробу втечі (ст. 393 Кримінального кодексу). За це правопорушення українське законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

У зв’язку з втечею затриманого в поліції буде проведене службове розслідування.

Нагадаємо, у серпні в аеропорту «Бориспіль» під час екстрадиції втік ізраїльський наркоторговець Амос Дов Сільвер. Згодом правоохоронці виявили його в Умані.