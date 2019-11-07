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Злоумышленника, который сбежал из-под стражи в Борисполе, поймали, фото: полиция Киевской области

На Киевщине задержали россиянина, который сбежал из-под стражи в Борисполе (ФОТО)

7 ноя 2019, 12:49
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Россиянина, который сбежал из-под стражи, когда его доставляли в следственный изолятор из аэропорта «Борисполь», задержали в районе города Васильков Киевской области.

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Задержать 51-летнего злоумышленника помогли неравнодушные граждане, которые заметили его в окрестностях этого города и сообщили правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Злоумышленника полицейские вскоре догнали и задержали в поле.

Его доставили в изолятор временно содержания, где он будет ожидать избрания ему меры пресечения.

Этого мужчину российские правоохранители разыскивают за совершение на территории РФ ряда преступлений. Его в аэропорту «Борисполь» задержали пограничники вместе с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества.

В изоляторе временного содержания он должен был ожидать экстрадиции, однако во время доставки туда смог убежать.

Теперь он также будет отвечать по украинскому законодательству за попытку побега (ст. 393 Уголовного кодекса). За это правонарушение украинское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В связи с бегством задержанного в полиции будет проведено служебное расследование.

Злоумышленника, который сбежал из-под стражи в Борисполе, поймали, фото: полиция Киевской области

Злоумышленника, который сбежал из-под стражи в Борисполе, поймали, фото: полиция Киевской области

Напомним, в августе в аэропорту «Борисполь» во время экстрадиции убежал израильский наркоторговец Амос Дов Сильвер. Впоследствии правоохранители обнаружили его в Умани.

Источник: Ракурс


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