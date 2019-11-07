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Усик сразится с Чисорой — промоутер украинца, фото — SportBox
Усик сразится с Чисорой — промоутер украинцаhttps://racurs.ua/n129133-usik-srazitsya-s-chisoroy-promouter-ukrainca.htmlРакурс
Александр Усик, бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, вероятно, сразится с британским боксером Дереком Чисорой.
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Свое предположение о таком поединке высказал сопромоутер украинца Эдди Хирн, пишет Boxing News 24.
Хирн отметил, что украинскому боксеру также нравится идея боя с британцем. На данный момент Усик — обязательный претендент на пояс WBO, которым сейчас владеет американец Энди Руис.
Хирн также считает, что один из титулов победителя боя между Энди Руисом и Энтони Джошуа может со временем стать вакантным. Поэтому велика вероятность, что Усик и Чисора будут драться за вакантный титул WBO.
Александр Усик — украинский боксер-профессионал, который выступает в тяжелой весовой категории.
Напомним, в октябре его промоутер Александр Красюк заявил, что Усик точно не будет драться с россиянином Александром Устиновым. Также Усик не вышел на ринг с нидерландцем Тайлором Спонгом.
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