Усик сразится с Чисорой — промоутер украинца, фото — SportBox

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Ракурс

Александр Усик, бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, вероятно, сразится с британским боксером Дереком Чисорой.

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Свое предположение о таком поединке высказал сопромоутер украинца Эдди Хирн, пишет Boxing News 24.

Хирн отметил, что украинскому боксеру также нравится идея боя с британцем. На данный момент Усик — обязательный претендент на пояс WBO, которым сейчас владеет американец Энди Руис.

Хирн также считает, что один из титулов победителя боя между Энди Руисом и Энтони Джошуа может со временем стать вакантным. Поэтому велика вероятность, что Усик и Чисора будут драться за вакантный титул WBO.

Александр Усик — украинский боксер-профессионал, который выступает в тяжелой весовой категории.

Напомним, в октябре его промоутер Александр Красюк заявил, что Усик точно не будет драться с россиянином Александром Устиновым. Также Усик не вышел на ринг с нидерландцем Тайлором Спонгом.