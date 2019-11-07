Усик битиметься з Чісорою — промоутер українця, фото — SportBox

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Ракурс

Олександр Усик, колишній абсолютний чемпіон у першій важкій вазі, ймовірно, битиметься з британським боксером Дереком Чісорою.

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Своє припущення про такий поєдинок висловив співпромоутер українця Едді Хірн, пише Boxing News 24.

Хірн зазначив, що українському боксеру також подобається ідея бою з британцем. Наразі Усик — обов’язковий претендент на пояс WBO, яким володіє американець Енді Руїс.

Хірн також вважає, що один із титулів переможця бою між Енді Руїсом та Ентоні Джошуа може з часом стати вакантним. Тому є велика ймовірність того, що Усик і Чісора битимуться за вакантний титул WBO.

Олександр Усик — український боксер-професіонал, який виступає у важкій ваговій категорії.

Нагадаємо, в жовтні його промоутер Олександр Красюк заявив, що Усик точно не буде битися з росіянином Олександром Устиновим. Також Усик не вийшов на ринг із нідерландцем Тайлором Спонгом.