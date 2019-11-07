В уряді розповіли про проблеми системи інтернатів в Україні, фото: hromadske

https://racurs.ua/ua/n129132-v-uryadi-rozpovily-pro-problemy-systemy-internativ-v-ukrayini.html

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Україна отримала за роки незалежності цілу армію вихованців інтернатів.

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Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба в ефірі програми «Ніні Вже» розповів подробиці. Він повідомив, які проблеми існують в цій сфері.

Систему інтернатів, яка склалася в Україні, чиновник охарактеризував як невільну. Будівництво цих установ в основному проводилося в роки СРСР. З цього часу зафіксовані неодноразові випадки насильства, в тому числі сексуального.

Люди, які виросли в інтернаті в подальшому не готові наслідувати модель сім’ї. Ця установа, на думку чиновника, не вирішує проблему, а створює рух по колу. Після виходу з інтернету багато хто потрапляє до в’язниці, живе на вулиці. За словами Кулеби, це слід змінити.

В Україні зараз на інтернатну систему виділяють 12 млрд грн. Ці кошти покривають витрати на приміщення і персонал. Із загальної суми на саму дитину йде тільки 15% грошей. В уряді вважають, що ефективніше витратити буде спрямувати на соціальних працівників і допомогу «неблагополучним» сім’ям.

Надалі інтернати планується закрити. Спочатку 2018 року припинили роботу близько 50 інтернатів. Засоби чиновники витратять на підтримку дітей-сиріт, а також будівництво житла для випускників.

Раніше в дитячому будинку на Дніпропетровщині принижували дітей і використовували светри як гамівної сорочки. До вихованців застосовували фізичне обмеження.