Конча-Заспа, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n129131-vytraty-na-utrymannya-derjavnyh-dach-u-konche-zaspi-ta-pusche-vodyci-v-2020-roci-zrostut.html

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Витрати держбюджету на утримання розташованих на Київщині державних комплексу та будинку відпочинку «Пуща-Водиця» та «Конча-Заспа» у 2020 році складуть майже 74 млн.

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Відповідна сума закладена в проекті державного бюджету на наступний рік. Про це йдеться у відповіді Державного управління справами (ДУС) на запит агентства «Українські новини».

Зазначається, що ці заклади утримуються за рахунок бюджету та є збитковими.

Так, витрати на «Пущу-Водицю» у 2018 році склали 16,7 млн грн, прибутки — 15,1 млн грн.

На цей рік на фінансування комплексу заплановано 21,9 млн грн. За перші дев’ять місяців цього року було витрачено 13,4 млн грн, доходи склали 12,3 млн грн.

Для «Конча-Заспи» ці показники становили у 2018 році 34 та 31,7 млн грн відповідно.

У 2019 році на фінансування цього будинку відпочинку виділяється 42,9 млн грн. За перші дев’ять місяців року вже витрачено 24,4 млн грн, доходи склали 23,2 млн грн.

У 2020 році на «Пущу-Водицю» планується виділити 26,6 млн грн, на «Конча-Заспу» — 47,2 млн грн.

Також в управління ДУС є держпідприємство «Санаторії «Конча-Заспа». У 2018 році воно отримало прибуток на суму 132 тис. грн. Тоді витрати на цей санаторій за рік склали 42,6 млн грн, прибутки — 42,8 млн грн.

За дев’ять місяців цього року держпідприємство витратило 36,3 млн грн, дохід склав 26,6 млн грн.

Наприкінці жовтня стало відомо про намір президента України Володимира Зеленського передати «Пуща-Водицю» та «Кончу-Заспу» Фонду держмайна на приватизацію.

У ДУС наразі не можуть відповісти, будуть приватизовані всі ці три об'єкти, чи тільки збиткові комплекс і будинок відпочинку.

Зазначається, що це питання ще розглядається.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Зеленський підписав указ про передачу п’яти підприємств ДУС Фонду держмайна для їх приватизації.