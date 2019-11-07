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Справу Насалика про недостовірне декларування скерували до Антикорупційного суду, фото — "Версії"

Справу Насалика про недостовірне декларування скерували до Антикорупційного суду

7 лис 2019, 13:54
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду справу колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

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Рішення щодо цього кримінального провадження ухвалюватиме Вищий антикорупційний суд, повідомили 6 листопада в САП.

Прокуратура закінчила досудове розслідування і скерувала до ВАКС обвинувальний акт стосовно Насалика. Його підозрюють у недостовірному декларуванні за 2015−2018 роки (ст. 366−1 КК України).

У 2014 році Насалик отримав у позику 1,249 млн дол., але декілька разів не відобразив цю суму у щорічних деклараціях.

Улітку Насалик назвав оголошення йому підозри щодо недостовірного декларування доходів атакою на нього напередодні дострокових виборів у Раду (він балотувався на одномандатному виборчому окрузі № 85 в Івано-Франківській області).

Підозру йому підготували ще у квітні за рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції, яке потім Верховний суд визнав незаконним та скасував.

Насалик тричі обирався мером Калуша, був нардепом III, IV і VIII скликань. Із квітні 2016 року працював міністром енергетики і вугільної промисловості в уряді Гройсмана.

Джерело: Ракурс


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