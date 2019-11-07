Дело Насалика о недостоверном декларировании направили в Антикоррупционный суд, фото — Версии

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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

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Решение относительно этого уголовного производства будет принимать Высший антикоррупционный суд, сообщили 6 ноября в САП.

Прокуратура закончила досудебное расследование и направила в ВАКС обвинительный акт в отношении Насалика. Его подозревают в недостоверном декларировании за 2015−2018 годы (ст. 366−1 УК Украины).

В 2014 году Насалик получил взаймы 1,249 млн долл., но несколько раз не отразил эту сумму в ежегодных декларациях.

Летом Насалик назвал объявление ему подозрения в недостоверном декларировании доходов атакой на него накануне досрочных выборов в Раду (он баллотировался на одномандатном избирательном округе № 85 в Ивано-Франковской области).

Подозрение ему подготовили еще в апреле по решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое затем Верховный суд признал незаконным и отменил.

Насалик трижды избирался мэром Калуша, был нардепом III, IV и VIII созывов. С апреля 2016 года работал министром энергетики и угольной промышленности в правительстве Гройсмана.