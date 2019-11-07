Зеленский подписал изменения в бюджет на 2019 год. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n129129-zelenskiy-podpisal-izmeneniya-v-budjet-na-2019-god.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня подписал законопроект № 2283 «О внесении изменений в закон „О государственном бюджете Украины на 2019 год“».

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Об этом свидетельствует информация на сайте украинского парламента. Здесь же указано, что 5 ноября законопроект одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В частности, изменения предусматривают выделение 1 млрд грн на погашение задолженности перед шахтерами. Также средства пойдут на то, чтобы не допустить отключения шахт от электроснабжения.

Кроме того, законом предусмотрено денежное обеспечение военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат, которые установлены в Вооруженных силах.

Отметим, что Рада приняла изменения в бюджет-2019 31 октября.

Напомним, что государственный бюджет на 2020 год предварительно одобрили 18 октября в Верховной Раде. Тогда чиновники отметили, что его приняли на основе макроэкономического прогноза, который составил предыдущий Кабмин, и обещали его откорректировать.