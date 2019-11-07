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Зеленський підписав зміни до бюджету на 2019 рік. Фото: 24 канал

Зеленський підписав зміни до бюджету на 2019 рік

7 лис 2019, 13:41
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Володимир Зеленський, президент України сьогодні підписав законопроект № 2283 «Про внесення змін в закон „Про державний бюджет України на 2019 рік“».

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Про це свідчить інформація на сайті українського парламенту. Тут зазначено, що 5 листопада законопроект схвалив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Зокрема, зміни передбачають виділення 1 млрд грн на погашення заборгованості перед шахтарями. Також кошти підуть на те, щоб не допустити відключення шахт від електропостачання.

Крім того, законом передбачено грошове забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, Служби безпеки України, Національної гвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління державної охорони до рівня виплат, які встановлені в Збройних силах.

Зазначимо, що Рада ухвалила зміни в бюджет-2019 31 жовтня.

Нагадаємо, що державний бюджет на 2020 рік попередньо схвалили 18 жовтня у Верховній Раді. Тоді чиновники відзначили, що його взяли на основі макроекономічного прогнозу, який склав попередній Кабмін, і обіцяли його відкоригувати.

Джерело: Ракурс


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