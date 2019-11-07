Порошенко переоформлює бізнес на сина, фото — "Корреспондент"

https://racurs.ua/ua/n129128-simeyna-rokirovka-v-roshen-na-tli-rozsliduvan-poroshenko-pereoformluie-biznes-na-syna-dokument.html

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На тлі численних розслідувань, у яких фігурує його прізвище, п’ятий президент України Петро Порошенко розпочав процес переоформлення бізнесу на свого старшого сина Олексія.

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Зокрема, йдеться про кондитерське виробництво та корпорацію Roshen. У прес-службі компанії виданню НВ не спростували інформацію про те, що екс-глава держави і нардеп Порошенко перереєстрував частину бізнесу на старшого сина. Причини такого рішення в Roshen порадили запитати в самих Порошенків.

Раніше Центр протидії корупції оприлюднив інформацію про те, що станом на 6 листопада бенефіціаром ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія» (ЦЕКК) є 34-річний Олексій Порошенко, старший син Петра Порошенка.

У Єдиному держреєстрі юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань також вказується, що контроль над основною компанією бізнес-імперії Порошенка належить тепер його сину.

Олексій Петрович Порошенко отримав корпоративні права на нідерландську Roshen Europe BV. Саме вона володіє 85% «Центрально-Європейської кондитерської компанії». Ця структура раніше належала старшому Порошенку, про що екс-президент вказував в декларації у травні 2019 року.

ЦЕКК є засновником низки інших підприємств, які контролюються Порошенками. Одночасно бенефіціарні власники змінилися і в низці регіональних компаній, які заснував ЦЕКК. Порошенко-старшого у них замінив Олексій Порошенко.

Екс-президент наразі контролює ТОВ «Рошен-Столиця», ПрАТ «Київська кондитерська фабрика Рошен».

У склад Roshen входять Київська і Кременчуцька кондитерські фабрики, два виробництва на Вінничині, масломолочний комбінат «Бершадь молоко», два законсервовані майданчики у Липецькій області РФ, Клайпедська кондитерська фабрику у Литві і фабрика Bonbonetti Choco в Угорщині.

Нагадаємо, що директор Держбюро розслідувань Роман Труба заявляв про 11 проваджень проти Порошенка. Екс-президент запевняв, що не фігурує в жодному з них і довгий час відмовлявся приходити на допити в ДБР. Детективи НАБУ і САП проводили обшуки на підприємстві «Богдан». Сьогодні стало відомо про обшуки на телеканалі «Прямий», який контролюється нардепом Порошенком.