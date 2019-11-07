Порошенко переоформляет бизнес на сына, фото — "Корреспондент"

https://racurs.ua/n129128-semeynaya-rokirovka-v-roshen-na-fone-rassledovaniy-poroshenko-pereoformlyaet-biznes-na-syna.html

Ракурс

На фоне многочисленных расследований, в которых фигурирует его фамилия, пятый президент Украины Петр Порошенко начал процесс переоформления бизнеса на своего старшего сына Алексея.

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В частности, речь идет о кондитерском производстве и корпорации Roshen. В пресс-службе компании изданию НВ не опровергли информацию о том, что экс-глава государства и нардеп Порошенко перерегистрировал часть бизнеса на старшего сына. Причины такого решения в Roshen посоветовали спросить у самих Порошенко.

Ранее Центр противодействия коррупции обнародовал информацию о том, что по состоянию на 6 ноября бенефициаром ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (ЦЕКК) является 34-летний Алексей Порошенко, старший сын Петра Порошенко.

В Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований также указывается, что контроль над основной компанией бизнес-империи Порошенко принадлежит теперь его сыну.

Алексей Петрович Порошенко получил корпоративные права на нидерландский Roshen Europe BV. Именно эта структура владеет 85% «Центрально-Европейской кондитерской компании». Эта компания ранее принадлежала старшему Порошенко, о чем экс-президент указывал в декларации в мае 2019 года.

ЦЕКК является основателем ряда других компаний, которые контролируются Порошенко. Одновременно бенефициарные владельцы изменились и в ряде региональных компаний, которые основал ЦЕКК. Порошенко-старшего в них заменил Алексей Порошенко.

Экс-президент пока контролирует ООО «Рошен-Столица», ЗАО «Киевская кондитерская фабрика Рошен».

В состав Roshen входят Киевская, Кременчугская кондитерские фабрики, два производства в Винницкой области, масломолочный комбинат «Бершадь молоко», две законсервированные площадки в Липецкой области РФ, Клайпедская кондитерская фабрика в Литве и фабрика Bonbonetti Choco в Венгрии.

Напомним, что директор Держбюро расследований Роман Труба заявлял о 11 производств против Порошенко. Экс-президент утверждал, что не фигурирует ни в одном из них и долгое время отказывался приходить на допросы в ГБР. Детективы НАБУ и САП проводили обыски на предприятии «Богдан». Сегодня стало известно об обысках на телеканале «Прямой», который контролируется нардепом Порошенко.