Владимир Макеенко, фото: ZN.ua

https://racurs.ua/n129117-u-vladelca-telekanala-pryamoy-proishodit-obysk.html

Ракурс

У Владимира Макеенко, владельца телеканала «Прямой» происходит обыск.

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В дом Макеенко для проведения обыска прошел следователь, который отказался сообщать журналистам, какое именно правоохранительный орган он представляет, сообщает телеканал «Прямой».

Известно, что обыск происходит по постановлению суда. Однако следователь также отказался сообщать, в рамках которого производство оно принято и каким именно судом.

По информации корреспондентов телеканала, пока там находятся несколько правоохранителей. Также присутствовали работники ГСЧС, однако они также не смогли рассказать журналистам, что происходит.

Сейчас в квартире проводятся следственные действия. Журналистов туда не пропускают.

Телеканал расценивает эту ситуацию как давление и наступление на свободу слова.

Издание «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР) сообщает, что обыск осуществляет именно это ведомство в рамках расследования производства по купле-продаже телеканала «Прямой». Другие детали в настоящее время не известны.

Напомним, в августе этого года пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о попытке захвата телеканала «Прямой» рейдерами, связанными с бывшим заместителем главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андреем Портновым.