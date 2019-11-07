Володимир Макеєнко, фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n129117-u-vlasnyka-telekanalu-pryamyy-vidbuvaietsya-obshuk.html

Ракурс

У Володимира Макеєнка, власника телеканалу «Прямий» відбувається обшук.

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До помешкання Макеєнка для проведення обшуку пройшов слідчий, котрий відмовився повідомляти журналістам, який саме правоохоронний орган він представляє, повідомляє телеканал «Прямий».

Відомо, що обшук відбувається за постановою суду. Однак слідчий також відмовився повідомляти, в межах якого провадження воно ухвалене і яким саме судом.

За інформацією кореспондентів телеканалу, наразі там перебувають кілька правоохоронців. Також присутні працівники ДСНС, однак вони також не змогли розповісти журналістам, що відбувається.

Наразі в квартирі тривають слідчі дії. Журналістів туди не пропускають.

Телеканал розцінює цю ситуацію як тиск і наступ на свободу слова.

Видання «Радіо Свобода» з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомляє, що обшук здійснює саме це відомство у межах розслідування провадження щодо купівлі-продажу телеканалу «Прямий». Інші деталі наразі не відомі.

Нагадаємо, в серпні цього року п’ятий президент України Петро Порошенко заявив про спробу захоплення телеканалу «Прямий» рейдерами, пов’язаними з колишнім заступником голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрієм Портновим.