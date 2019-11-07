Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
"Копенгаген" - "Динамо": де дивитися трансляцію матчу Ліги Європи. Фото: УЄФА

«Копенгаген» — «Динамо»: де дивитися трансляцію матчу Ліги Європи

7 лис 2019, 11:06
999

Київське «Динамо» сьогодні в Копенгагені зіграє з місцевим однойменним клубом в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи.

Loading...

Зустріч розпочнеться о 19.55 за київським часом.

Пряма трансляція матчу «Копенгаген» — «Динамо» буде доступна на телеканалі «Футбол 1».

Відзначимо, що в минулому турі команди зустрічалися в Києві. Тоді була зафіксована бойова нічия — 1:1. Цікаво, що кияни пропустили вже в дебюті зустрічі, але в другому таймі рахунок зрівняли.

Сьогоднішній матч обслужить бригада арбітрів з Угорщини. Головний арбітр — Томаш Богнар, асистенти рефері — Болаш Бузаш і Петер Кобор, четвертий рефері — Петер Соймоші.

Після трьох турів «Копенгаген» і «Динамо» набрали по п’ять очок, у шведського «Мальме» на один бал менше. Останнє місце у «Лугано» зі Швейцарії, який набрав одне очко.

Раніше «Ракурс» повідомляв про те, що вважають букмекери з приводу майбутньої зустрічі.

Нагадаємо, що минулого тижня «Динамо» в матчі 1/8 фіналу Кубка України обіграло донецький «Шахтар». Зустріч проходила в Києві і завершилася перемогою столичного клубу в додатковий час.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Заява про держзраду: Баканов отримав матеріали проти Богдана (ДОКУМЕНТ)

Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Тетяна Чорновол 7 листопада подала у Службу безпеки України заяву про вчинення керівником Офісу президента Андрієм Богданом державної зради

Новини України
12:12

Масова бійка футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини сталася в центрі Львова (ВІДЕО)

У центрі Львова вчора ввечері сталася масова бійка близько ста футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини. Внаслідок інциденту постраждали двоє поліцейських

Новини України
09:35