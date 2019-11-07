"Копенгаген" - "Динамо": де дивитися трансляцію матчу Ліги Європи. Фото: УЄФА

https://racurs.ua/ua/n129116-kopengagen-dynamo-de-dyvytysya-translyaciu-matchu-ligy-ievropy.html

Ракурс

Київське «Динамо» сьогодні в Копенгагені зіграє з місцевим однойменним клубом в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи.

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Зустріч розпочнеться о 19.55 за київським часом.

Пряма трансляція матчу «Копенгаген» — «Динамо» буде доступна на телеканалі «Футбол 1».

Відзначимо, що в минулому турі команди зустрічалися в Києві. Тоді була зафіксована бойова нічия — 1:1. Цікаво, що кияни пропустили вже в дебюті зустрічі, але в другому таймі рахунок зрівняли.

Сьогоднішній матч обслужить бригада арбітрів з Угорщини. Головний арбітр — Томаш Богнар, асистенти рефері — Болаш Бузаш і Петер Кобор, четвертий рефері — Петер Соймоші.

Після трьох турів «Копенгаген» і «Динамо» набрали по п’ять очок, у шведського «Мальме» на один бал менше. Останнє місце у «Лугано» зі Швейцарії, який набрав одне очко.

Раніше «Ракурс» повідомляв про те, що вважають букмекери з приводу майбутньої зустрічі.

Нагадаємо, що минулого тижня «Динамо» в матчі 1/8 фіналу Кубка України обіграло донецький «Шахтар». Зустріч проходила в Києві і завершилася перемогою столичного клубу в додатковий час.