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Росіянам здалося доречним просити Лондон і Париж про роззброєння, фото: U.S.Army

Росіянам здалося доречним просити Лондон і Париж про роззброєння

7 лис 2019, 10:57
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Ядерне озброєння Великої Британії і Франції зажадали скоротити представники Російської Федерації.

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Володимир Єрмаков, директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями, пояснив суть претензій Москви. Про це повідомляє «РИА Новости».

Дипломат розповів, що Росія намагається залучити держави до договору про контроль над озброєннями. За його словами, США і Китай можуть вести такий діалог. РФ готова підтримати прагнення сторін в цьому питанні. Представник МЗС зазначив, що в «діалог зі стратегічних озброєнь примусово затягнути нікого не вийде».

У серпні глава Пентагону Марк Еспер зазначив, що для протистояння Росія розширює свій ядерний арсенал. На його думку, вибух на військовому полігоні в Архангельській області, внаслідок якого загинуло декілька людей, пов’язаний з черговими випробуваннями. Американський дипломат зазначив, що при продовженні договору США з Росією слід враховувати всю нову зброю, яку розробляє Москва.

Раніше президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін обговорили нову ядерну угоду з лідерами КНР. Сторони домовилися укласти нову угоду про обмеження ядерних арсеналів.


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