Імпічмент Трампа: у США опублікували стенограму скандальних свідчень дипломата Тейлора, фото — UA/TV

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Президент США Дональд Трамп безпосередньо пов’язував надання допомоги Україні з початком розслідування Києвом справи сина колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена.

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Крім того, посол США в ЄС Гордон Сондланд під час підготовки телефонної розмови намагався обмежити коло осіб, які були присутні на переговорах.

Такі свідчення дав під присягою американським законодавцям тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Спеціальний комітет з розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив стенограму закритих слухань за участю Тейлора, які відбулися 22 жовтня в рамках процедури імпічменту республіканця Трампа, ініційованої в кінці вересня Демократичною партією.

Дипломат заявив конгресменам, що Трамп поставив продовження надання допомоги Києву і проведення зустрічі з новим президентом України Володимиром Зеленським у залежність від розслідування Києва, націленого на Байдена.

Це було моє ясне розуміння. Коштів на надання допомоги в сфері безпеки не буде до тих пір, поки президент України не візьме на себе зобов’язання провести розслідування, — сказав Тейлор.

Розповів Тейлор і про дії посла США в ЄС Гордона Сондланда, який намагався обмежити кількість учасників розмови Трампа із Зеленським.

Згідно з твердженнями дипломата, на українському напрямку, крім офіційних каналів Держдепартаменту, діяла неформальна команда, в яку входили Сондланд, колишній спецпредставник по Україні Курт Волкер, міністр енергетики Рік Перрі і адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

Тейлор заявив, що неофіційний канал був добре пов’язаний з Вашингтоном і найчастіше діяв поза рамками Держдепартаменту. Він відзначив, що у зовнішньополітичному відомстві неоднозначно сприймали роль посла при ЄС.

Ми обговорювали із Сондландом 28 червня по телефону деталі майбутньої розмови президентів, дата була встановлена. Сондланд сказав мені, що дата змінюється. Я запитав, чи потрібно нам сповістити інших передбачуваних учасників. Він сказав не турбуватися про це. Це викликало певну стурбованість. Коли ви проводите розмову президентів, фахівці залишаються на лінії, роблять записи. Це офіційні переговори. Але Сондланд хотів переконатися, що цього не буде, — йдеться у стенограмі.

Свідчення посла Тейлора, випускника Вест-Пойнта, ветерана В'єтнаму і безпартійного дипломата, показує, як президент Трамп утримував військову допомогу Україні і поставив умови для її надання, а також для життєво важливу зустріч в Білому домі: президент України має публічно оголосити про початок розслідування — так прокоментували виступ Тейлора голова постійного комітету Палати представників з розвідки Адам Шифф, член комітету у закордонних справах Еліот Енгель та виконуюча обов’язки голови комітету по нагляду і реформ Керолін Малоні.

Нагадаємо, що у США триває скандал навколо липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Саме зміст цієї розмови став приводом для початку процедури імпічменту щодо глави американської адміністрації.

Як вважають політичні опоненти нинішнього американського лідера, Трамп намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву.

Демократ Байден зараз є найбільш імовірним конкурентом Трампа на майбутніх в листопаді 2020 року президентських виборах. Тому, на думку демократів, Трамп, чинячи тиск на Зеленського, по суті, прагнув заручитися підтримкою Києва в бажанні обратися на другий термін.