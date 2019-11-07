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Ракурс
Андрій Портнов, фото: UA.News

Через погрози Портнова журналістам «Схем» поліція розпочала розслідування

7 лис 2019, 10:45
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Поліція розпочала розслідування через погрози колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова журналістам програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» «Радіо Свобода».

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Відповідне розслідування розпочате за фактом звернень про погрози журналістам, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесені відомості за ч. 2 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 1 ст. 345−1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

За відповідні правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу, обмеження чи позбавлення волі.

Портнов кілька днів тому опублікував у своєму Telegram-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через підготовку редакцією цієї програми розслідування щодо його зв’язків з новою українською владою.

Крім того, він пригрозив усій редакції цієї телепрограми публікацією «їхньої особистої та персональної інформації» та «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби».

Згодом Портнов також опублікував номери автомобілів «Радіо Свобода», котрі, за словами, «займаються стеженням за політиками, бізнесменами і звичайними громадянами».

Усі, хто їх знайде, мають право спіймати за вухо і дати жорстку відсіч, — заявив тоді Портнов.

Нагадаємо, Портнов нещодавно став журналістом на телеканалі «112 Україна».

Джерело: Ракурс


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