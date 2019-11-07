"Копенгаген" - "Динамо": прогноз букмекерів на матч Ліги Європи. Фото: УЄФА

https://racurs.ua/ua/n129112-kopengagen-dynamo-prognoz-bukmekeriv-na-match-ligy-ievropy.html

Ракурс

Київське «Динамо» у четвер в Данії зіграє проти «Копенгагена». Зустріч пройде в Копенгагені в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи. Гра розпочнеться о 19.55 за київським часом.

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За версією букмекерів, київське «Динамо» не є фаворитом майбутнього матчу. Фахівці вважають, що на перемогу шансів більше у «Копенгагена», на що дається коефіцієнт 2.50. На перемогу киян встановлено котирування 2.90. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 3.20.

Відзначимо, що два тижні тому команди грали в Києві. Тоді була зафіксована нічия 1:1. На гол Пьероса Сотіріу «Динамо» відповіло точним ударом Артема Шабанова.

Після трьох турів «Копенгаген» і «Динамо» мають по п’ять очок і лідирують у групі, але команда з Данії випереджає українців за додатковими показниками.

Нагадаємо, що минулого тижня «Динамо» в матчі 1/8 фіналу Кубка України обіграло донецький «Шахтар». Зустріч проходила в Києві і завершилася перемогою столичного клубу в додатковий час.