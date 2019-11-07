"Копенгаген" - "Динамо": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы. Фото: УЕФА

https://racurs.ua/n129112-kopengagen-dinamo-prognoz-bukmekerov-na-match-ligi-evropy.html

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Киевское «Динамо» в четверг в Дании сыграет против «Копенгагена». Встреча пройдет в Копенгагене в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Игра начнется в 19.55 по киевскому времени.

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По версии букмекеров, киевское «Динамо» не является фаворитом предстоящего матча. Специалисты считают, что на победу шансов больше у «Копенгагена», на что дается коэффициент 2.50. На победу киевлян установлена котировка 2.90. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.20.

Отметим, что две недели назад команды играли в Киеве. Тогда была зафиксирована ничья 1:1. На гол Пьероса Сотириу «Динамо» ответило точным ударом Артема Шабанова.

После трех туров «Копенгаген» и «Динамо» имеют по пять очков и лидируют в группе, но команда из Дании опережает украинцев по дополнительным показателям.

Напомним, что на прошлой неделе «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка Украины обыграло донецкий «Шахтер». Встреча проходила в Киеве и завершилась победой столичного клуба в дополнительное время.