Літак авіакомпанії Luftgansa, фото: Juke Schweizer

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Німецька авіакомпанія Lufthansa скасовує близько 1,3 тис. рейсів через дводенний страйк своїх пілотів і бортпровідників.

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Страйк триватиме 7 та 8 листопада. На сьогодні скасовані 700 авіарейсів, у п’ятницю — близько 600. Здебільшого скасування стосується міжнародних рейсів, повідомляє видання The Local.

Вважається, що внаслідок страйку постраждають 130 тис. пасажирів.

Перевізник складав альтернативний графік рейсів, де це можливо, наголошуючи, що постраждалі пасажири можуть безкоштовно перереєструвати свої поїздки або замінити свої внутрішні рейси на квитки на поїзд.

Учасники страйку вимагають підвищення зарплат і поліпшення умов праці.

Вчора суд із трудових спорів Франкфурта відхилив позов Lufthansa, яка намагалася домогтися заборони на проведення страйків своїх співробітників. У компанії мають намір оскаржити це рішення.

Нагадаємо, у вересні авіакомпанія British Airways скасувала понад 1,5 тис. авіарейсів через найбільший страйк за її 100-річну історію.