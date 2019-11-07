Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Літак авіакомпанії Luftgansa, фото: Juke Schweizer

Авіакомпанія Lufthansa скасовує близько 1,3 тис. рейсів через страйк пілотів і бортпровідників

7 лис 2019, 10:04
999

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасовує близько 1,3 тис. рейсів через дводенний страйк своїх пілотів і бортпровідників.

Loading...

Страйк триватиме 7 та 8 листопада. На сьогодні скасовані 700 авіарейсів, у п’ятницю — близько 600. Здебільшого скасування стосується міжнародних рейсів, повідомляє видання The Local.

Вважається, що внаслідок страйку постраждають 130 тис. пасажирів.

Перевізник складав альтернативний графік рейсів, де це можливо, наголошуючи, що постраждалі пасажири можуть безкоштовно перереєструвати свої поїздки або замінити свої внутрішні рейси на квитки на поїзд.

Учасники страйку вимагають підвищення зарплат і поліпшення умов праці.

Вчора суд із трудових спорів Франкфурта відхилив позов Lufthansa, яка намагалася домогтися заборони на проведення страйків своїх співробітників. У компанії мають намір оскаржити це рішення.

Нагадаємо, у вересні авіакомпанія British Airways скасувала понад 1,5 тис. авіарейсів через найбільший страйк за її 100-річну історію.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Допомога за розслідування: у США опублікували стенограму свідчень дипломата у справі про імпічмент Трампа

Американський дипломат Тейлор підтвердив, що Трамп прив’язував надання допомоги Києву із обіцянкою Зеленського провести розслідування щодо сина Байдена. Йшлося і про спробу обмежити коло осіб, які готували розмову президентів

Світові новини
10:56

Через погрози Портнова журналістам «Схем» поліція розпочала розслідування

Національна поліція розпочала розслідування за фактом звернень про погрози журналістам «Радіо Свобода» з боку колишнього високопосадовця часів президентства Віктора Януковича Андрія Портнова

Новини України
10:45

Головні новини 6 листопада: візит Зеленського в Харків, викриття в СБУ і нове провадження по Дубневичу

Головними новинами середи стали: візит президента України Володимира Зеленського в Харків і скандал в Службі безпеки України, співробітників якої викрили у прослуховуванні

Новини України
23:09   6 лис