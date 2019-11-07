Самолет авиакомпании Luftgansa, фото: Juke Schweizer

https://racurs.ua/n129111-aviakompaniya-lufthansa-otmenyaet-okolo-1-3-tys-reysov-iz-za-zabastovki-pilotov-i-bortprovodnikov.html

Ракурс

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменяет около 1,3 тыс. рейсов из-за двухдневной забастовки своих пилотов и бортпроводников.

Loading...

Забастовка продлится 7 и 8 ноября. На сегодня отменены 700 авиарейсов, в пятницу — около 600. В основном отмена касается международных рейсов, сообщает издание The Local.

Считается, что в результате забастовки пострадают 130 тыс. пассажиров.

Перевозчик составлял альтернативный график рейсов, где это возможно, подчеркивая, что пострадавшие пассажиры могут бесплатно перерегистрировать свои поездки или заменить свои внутренние рейсы на билеты на поезд.

Участники забастовки требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

Вчера суд по трудовым спорам Франкфурта отклонил иск Lufthansa, которая пыталась добиться запрета на проведение забастовок своих сотрудников. В компании намерены обжаловать это решение.

Напомним, в сентябре авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тыс. авиарейсов из-за крупнейшей забастовки за ее 100-летнюю историю.