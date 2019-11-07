Андрей Портнов, фото: UA.News

https://racurs.ua/n129113-iz-za-ugroz-portnova-jurnalistam-shem-policiya-nachala-rassledovanie.html

Ракурс

Полиция начала расследование из-за угроз бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова журналистам программы расследований «Схемы: коррупция в деталях» «Радио Свобода».

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Соответствующее расследование начато по факту обращения об угрозах журналистам, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 1 ст. 345−1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

За соответствующие правонарушения законодательство предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения или лишения свободы.

Портнов несколько дней назад опубликовал в своем Telegram-канале персональные данные водителя съемочной группы «Схем» из-за подготовки редакцией этой программы расследования его связей с новой украинской властью.

Кроме того, он пригрозил всей редакции этой телепрограммы публикацией «их личной и персональной информации» и «анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток».

Впоследствии Портнов также опубликовал номера автомобилей «Радио Свобода», которые, по словам, «занимаются слежкой за политиками, бизнесменами и обычными гражданами».

Все кто их обнаружит, имеют право поймать за ухо и дать жёсткий отпор, — заявил тогда Портнов.

Напомним, Портнов недавно стал журналистом на телеканале «112 Украина».