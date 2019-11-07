Импичмент Трампа: в США опубликовали стенограмму скандальных свидетельств дипломата Тейлора, фото — UA/TV

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Президент США Дональд Трамп непосредственно связывал оказание помощи Украине с началом расследования Киевом дела сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

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Кроме того, посол США в ЕС Гордон Сондланд при подготовке телефонного разговора пытался ограничить круг лиц, которые присутствовали на переговорах.

Такие показания дал под присягой американским законодателям временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал стенограмму закрытых слушаний с участием Тейлора, которые состоялись 22 октября в рамках процедуры импичмента республиканца Трампа, инициированной в конце сентября Демократической партией.

Дипломат заявил конгрессменам, что Трамп поставил продолжение оказания помощи Киеву и проведение встречи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в зависимость от расследования, нацеленного на Байдена.

Это было мое ясное понимание. Средств на оказание помощи в сфере безопасности не будет до тех пор, пока президент Украины не возьмет на себя обязательства провести расследование, — сказал Тейлор.

Рассказал Тейлор и о действиях посла США в ЕС Сондланда, который пытался ограничить количество участников разговора Трампа с Зеленским.

Согласно утверждениям дипломата, на украинском направлении, кроме официальных каналов Госдепартамента, действовала неформальная команда, в которую входили Сондланд, бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер, министр энергетики Рик Перри и адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Тейлор заявил, что неофициальный канал был хорошо связан с Вашингтоном и зачастую действовал вне рамок Госдепартамента. Он отметил, что во внешнеполитическом ведомстве неоднозначно воспринимали роль посла при ЕС.

Мы обсуждали с Сондландом 28 июня по телефону детали предстоящего разговора президентов, дата была установлена. Сондланд сказал мне, что дата меняется. Я спросил, нужно ли нам известить других предполагаемых участников. Он сказал не беспокоиться об этом. Это вызвало определенную обеспокоенность. Когда вы проводите разговор президентов, специалисты остаются на линии, делают записи. Это официальные переговоры. Но Сондланд хотел убедиться, что этого не будет, — говорится в стенограмме.

Свидетельство посла Тейлора, выпускника Вест-Пойнта, ветерана Вьетнама и беспартийного дипломата, показывает, как президент Трамп тормозил военную помощь Украине и поставил условия для ее предоставления, а также для жизненно важной встрече в Белом доме: президент Украины должен публично объявить о начале расследования — так прокомментировали выступление Тейлора председатель постоянного комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, член комитета по иностранным делам Элиот Энгель и исполняющая обязанности председателя комитета по надзору и реформам Кэролин Малони.

Напомним, что в США продолжается скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно содержание этого разговора стал поводом для начала процедуры импичмента главы американской администрации.

Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.