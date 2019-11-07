Россиянам показалось уместным просить Лондон и Париж о разоружении, фото: U.S.Army

https://racurs.ua/n129115-rossiyanam-pokazalos-umestnym-prosit-london-i-parij-o-razorujenii.html

Ракурс

Ядерное вооружение Великобритании и Франции потребовали сократить представители Российской Федерации.

Loading...

Владимир Ермаков, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ), объяснил суть претензий Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Дипломат рассказал, что Россия пытается привлечь государства к договору о контроле над вооружениями. По его словам, США и Китай могут вести такой диалог. РФ готова поддержать стремления сторон в этом вопросе. Представитель МИД отметил, что в «диалог по стратегическим вооружениям насильно затащить никого не получится».

В августе глава Пентагона Марк Эспер отметил, что для противостояния Россия расширяет свой ядерный арсенал. По его мнению, взрыв на военном полигоне в Архангельской области, в результате которого погибло несколько человек, связан с очередными испытаниями. Американский дипломат отметил, что при продлении договора США с Россией следует учитывать все новое оружие, которое разрабатывает Москва.

Ранее президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин обсудили новую ядерную сделку с лидерами КНР. Стороны договорились заключить новое соглашение об ограничении ядерных арсеналов.