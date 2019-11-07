"Копенгаген" - "Динамо": где смотреть трансляцию матча Лиги Европы. Фото: УЕФА

https://racurs.ua/n129116-kopengagen-dinamo-gde-smotret-translyaciu-matcha-ligi-evropy.html

Ракурс

Киевское «Динамо» сегодня в Копенгагене сыграет с местным одноименным клубом в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

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Встреча начнется в 19.55 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча «Копенгаген» — «Динамо» будет доступна на телеканале «Футбол 1».

Отметим, что в прошлом туре команды встречались в Киеве. Тогда была зафиксирована боевая ничья — 1:1. Интересно, что киевляне пропустили уже в дебюте встречи, но во втором тайме счет сравняли.

Сегодняшний матч обслужит бригада арбитров из Венгрии. Главный арбитр — Томаш Богнар, ассистенты рефери — Болаш Бузаш и Петер Кобор, четвертый рефери — Петер Соймоши.

После трех туров «Копенгаген» и «Динамо» набрали по пять очков, у шведского «Мальме» на один балл меньше. Последнее место у «Лугано» из Швейцарии, который набрал одно очко.

Ранее «Ракурс» сообщал о том, что считают букмекеры по поводу предстоящей встречи.

Напомним, что на прошлой неделе «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка Украины обыграло донецкий «Шахтер». Встреча проходила в Киеве и завершилась победой столичного клуба в дополнительное время.