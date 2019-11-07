Расходы на содержание государственных дач в Конче-Заспе и Пуще-Водице в 2020 году вырастут

Конча-Заспа, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/n129131-rashody-na-soderjanie-gosudarstvennyh-dach-v-konche-zaspe-i-pusche-vodice-v-2020-godu-vyrastut.html

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Расходы госбюджета на содержание расположенных в Киевской области государственных комплекса и дома отдыха «Пуща-Водица» и «Конча-Заспа» в 2020 году составят почти 74 млн.

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Соответствующая сумма заложена в проекте государственного бюджета на следующий год. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами (ГУД) на запрос агентства «Українські новини».

Отмечается, что эти заведения содержатся за счет бюджета и являются убыточными.

Так, расходы на «Пущу-Водицу» в 2018 году составили 16,7 млн грн, доходы — 15,1 млн грн.

На этот год на финансирование комплекса запланировано 21,9 млн грн. За первые девять месяцев этого года было израсходовано 13,4 млн грн, доходы составили 12,3 млн грн.

Для «Конча-Заспы» эти показатели составляли в 2018 году 34 и 31,7 млн грн соответственно.

В 2019 году на финансирование этого дома отдыха выделяется 42,9 млн грн. За первые девять месяцев года уже потрачено 24,4 млн грн, доходы составили 23,2 млн грн.

В 2020 году на «Пущу-Водицу» планируется выделить 26,6 млн грн, на «Конча-Заспу» — 47,2 млн грн.

Также в управление ГУД есть госпредприятие «Санатории» Конча-Заспа «. В 2018 году оно получило прибыль на сумму 132 тыс. грн. Тогда затраты на этот санаторий за год составили 42,6 млн грн, доходы — 42,8 млн грн.

За девять месяцев этого года госпредприятие потратило 36,3 млн грн, доход составил 26,6 млн грн.

В конце октября стало известно о намерении президента Украины Владимира Зеленского передать «Пуща-Водица» и «Конча-Заспу» Фонду госимущества на приватизацию.

В ГУД пока не могут ответить, будут приватизированы все эти три объекта, или только убыточные комплекс и дом отдыха.

Отмечается, что этот вопрос еще рассматривается.

Напомним, в конце октября Зеленский подписал указ о передаче пяти предприятий ГУД Фонду госимущества для их приватизации.