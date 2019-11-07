Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В правительстве рассказали о проблемах системы интернатов в Украине, фото: hromadske

В правительстве рассказали о проблемах системы интернатов в Украине

7 ноя 2019, 14:03
999

Украина получила за годы независимости целую армию воспитанников интернатов.

Loading...

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в эфире программы «Нині вже» рассказал подробности. Он сообщил, какие проблемы существуют в этой сфере.

Систему интернатов, которая сложилась в Украине, чиновник охарактеризовал как несвободную. Строительство этих учреждений в основном проводилось в годы СССР. С этого времени зафиксированы неоднократные случаи насилия, в том числе сексуального.

Люди, выросшие в интернате в дальнейшем не готовы наследовать модель семьи. Это учреждение, по мнению чиновника, не решает проблему, а создает движение по кругу. После выхода из интернета многие попадают в тюрьму, живут на улице. По словам Кулебы, это следует изменить.

В Украине сейчас на интернатную систему выделяют 12 млрд грн. Эти средства покрывают расходы на помещения и персонал. Из общей суммы на самого ребенка идет только 15% денег. В правительстве полагают, что эффективнее потратить средства на социальных работников и помощь «неблагополучным» семьям.

В дальнейшем интернаты планируется закрыть. Сначала 2018 года прекратили работу около 50 интернатов. Средства чиновники потратят на поддержку детей-сирот, а также строительство жилья для выпускников.

Ранее в детском доме на Днепропетровщине унижали детей и использовали свитера в качестве смирительной рубашки. К воспитанникам применяли физическое ограничение.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский зачищает СБУ: уволен главный следователь, сменены руководители в шести областях

Президент уврлил главного следователя Службы безопасности Украины Богдана Тиводара. На эту должность Владимир Зеленский назначил его в начале июля этого года. Кроме того, глава государства назначил руководителей спецслужбы в шести областях

Новости Украины
14:33

Заявление о госизмене: Баканов получил материалы против Богдана (ДОКУМЕНТ)

Народный депутат фракции «Европейская солидарность» Татьяна Чорновил 7 ноября подала в Службу безопасности Украины заявление о совершении руководителем Офиса президента Андреем Богданом государственной измены

Новости Украины
12:12