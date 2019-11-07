В правительстве рассказали о проблемах системы интернатов в Украине, фото: hromadske

https://racurs.ua/n129132-v-pravitelstve-rasskazali-o-problemah-sistemy-internatov-v-ukraine.html

Ракурс

Украина получила за годы независимости целую армию воспитанников интернатов.

Loading...

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в эфире программы «Нині вже» рассказал подробности. Он сообщил, какие проблемы существуют в этой сфере.

Систему интернатов, которая сложилась в Украине, чиновник охарактеризовал как несвободную. Строительство этих учреждений в основном проводилось в годы СССР. С этого времени зафиксированы неоднократные случаи насилия, в том числе сексуального.

Люди, выросшие в интернате в дальнейшем не готовы наследовать модель семьи. Это учреждение, по мнению чиновника, не решает проблему, а создает движение по кругу. После выхода из интернета многие попадают в тюрьму, живут на улице. По словам Кулебы, это следует изменить.

В Украине сейчас на интернатную систему выделяют 12 млрд грн. Эти средства покрывают расходы на помещения и персонал. Из общей суммы на самого ребенка идет только 15% денег. В правительстве полагают, что эффективнее потратить средства на социальных работников и помощь «неблагополучным» семьям.

В дальнейшем интернаты планируется закрыть. Сначала 2018 года прекратили работу около 50 интернатов. Средства чиновники потратят на поддержку детей-сирот, а также строительство жилья для выпускников.

Ранее в детском доме на Днепропетровщине унижали детей и использовали свитера в качестве смирительной рубашки. К воспитанникам применяли физическое ограничение.