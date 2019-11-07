Володимир Зеленський поставив ультиматум Кабміну. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, дав народним депутатам України та Кабінету міністрів України час до кінця року, щоб ті показали результати своєї роботи.

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Глава держави наразі уважно слідкує за роботою кожного з депутатів фракції «Слуга народу», обіцяє до кінця 2019 року зробити висновки щодо діяльності парламентарів. Про це він заявив в інтерв’ю «Відверто з президентом», яке опубліковане на сторінці «Зе!Президент» в YouTube.

Серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року. Кожен депутат повинен голосувати за закони, які потрібні суспільству. Не всі законопроекти популярні, не просто так їх не приймали впродовж 30 років, — зазначив президент.

Коментуючи діяльність нового Кабінету міністрів Зеленський зазначив, що чекатиме результатів до кінця 2019 року й потім вирішить долю уряду. За його словами, «хто не зможе — з тим будемо прощатися».

Зеленський додав, що з фракцією «Слуга народу» існували домовленості, щоб суперечки всередині політичної сили не виносилися на засідання парламенту, коли певний закон підтримали 70% депутатів. При цьому президент погодився, що в «Слузі народу» є деякі помилки й деякі «аморальні вчинки».

Нагадаємо, у парламентській фракції «Слуга народу» заявили, що дострокові парламентські вибори в Україні можуть відбутися вже в 2020 році.