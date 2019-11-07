Владимир Зеленский поставил ультиматум Кабмину. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, дал народным депутатам Украины и Кабинету министров Украины время до конца года, чтобы те показали результаты своей работы.

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Глава государства сейчас внимательно следит за работой каждого из депутатов фракции «Слуга народа», обещает до конца 2019 года сделать выводы относительно деятельности парламентариев. Об этом он заявил в интервью «Откровенно с президентом», которое опубликовано на странице «Зе!Президент» в YouTube.

Серьезные выводы будут сделаны до конца этого года. Каждый депутат должен голосовать за законы, которые нужны обществу. Не все законопроекты популярны, не просто так их не принимали в течение 30 лет, — отметил президент.

Комментируя деятельность нового Кабинета министров Зеленский отметил, что будет ждать результатов до конца 2019 года и потом решит судьбу правительства. По его словам, «кто не сможет — с тем будем прощаться».

Зеленский добавил, что с фракцией «Слуга народа» существовали договоренности, чтобы споры внутри политической силы не выносились на заседания парламента, когда определенный закон поддержали 70% депутатов. При этом президент согласился, что в «Слуге народа» есть некоторые ошибки и некоторые «аморальные поступки».

Напомним, в парламентской фракции «Слуга народа» заявили, что досрочные парламентские выборы в Украине могут состояться уже в 2020 году.